Liverpool, Van Dijk è decisivo nel giocare lungo

Non solo grandi doti difensive. Virgil Van Dijk è un giocatore fondamentale per la fase di possesso del Liverpool

Il Liverpool in finale di Champions ha tenuto poco il pallone, cercando anzi di ribaltare il campo velocemente e attaccare in spazi larghi. Non si è quindi visto un palleggio elaborato.

Per risalire, Van Dijk si è rivelato fondamentale come al solito per la capacità di giocare sul lungo. Dopo Alexander-Arnold, è il secondo giocatore della gara per lanci lunghi completati. Un esempio nella slide sopra, in cui apre il gioco e serve alla perfezione il terzino inglese, che può andare verso la porta..