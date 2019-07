Llorente, idea Lazio: l’ex Juve nel mirino dei biancocelesti

Fernando Llorente potrebbe tornare in Italia. Lo spagnolo ex Juve piace non solo alla Fiorentina, ma anche alla Lazio

Il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere ancora in Italia. Lo spagnolo, vice campione d’Europa con il Tottenham, è uno svincolato d’oro. Il centravanti piace a vari club, anche di Serie A, come la Fiorentina e la Lazio.

Il club di Lotito si è aggiunto alla lista delle pretendenti solo recentemente. Come spiega Il Messaggero, se Caicedo dovesse rifiutare il rinnovo, i biancocelesti potrebbero aprire i dialoghi per l’ex Juve. Inzaghi lo ritiene perfetto per il suo attacco: con l’altezza potrebbe sfruttare al meglio i cross di Lazzari.