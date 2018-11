L’Olanda fa festa con super Depay: 41 goal fra club e Nazionale nel 2018

È Memphis Depay il grande trascinatore dell’Olanda di Ronald Koeman: 41 goal nell’anno solare fra Nazionale e Lione.

Anche contro la Francia campione del Mondo Memphis Depay ha trascinato alla vittoria l’Olanda di Ronald Koeman. L’attaccante degli arancioni sta guidando al riscatto gli Arancioni dopo la mancata qualificazione della Nazionale dei Paesi Bassi agli ultimi Mondiali in Russia. Per l’attaccante dell’Olympique Lione salgono a 41 i goal stagionali segnati nel 2018 fra Olanda e club in 52 gare giocate (23 goal e 18 assist con la squadra francese. Statistiche da grande bomber per lui, scaricato forse troppo frettolosamente dal Manchester United nel 2017.

Il Ct degli Oranje, Ronaldo Koeman, ha avuto il merito di credere nelle sue qualità e di schierarlo con costanza in Nazionale, ed ora è stato ripagato con gli interessi: se l’Olanda riuscirà a battere la Germania nell’ultimo impegno di Nations League, infatti, scavalcherà la Francia e si qualificherà alle semifinali della Nations League, che daranno la possibilità di qualificarsi ai prossimi Europei.

🇳🇱 Memphis Depay has been directly involved in 41 goals in 52 matches for club & country in 2018 (23 goals, 18 assists) 🔥🔥🔥#NationsLeague pic.twitter.com/h8EpnwneIa — UEFA Nations League (@UEFAEURO) November 16, 2018

