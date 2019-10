L’onestà di Immobile: «Primo tempo inaccettabile, abbiamo fatto pena»

Le parole di Ciro Immobile alla fine del pirotecnico pareggio tra Lazio e Atalanta: «Noi vecchi dobbiamo dare di più»

La Lazio è riuscita a pareggiare il match contro l’Atalanta grazie ad un gol di Correa e a due rigori di Immobile. Proprio il centravanti campano ha parlato a fine partita ai microfoni di Sky.

PRIMO TEMPO – «Il primo tempo è stato inaccettabile. L’Atalanta è una grande squadra, non si possono approcciare cosi le partite. Dobbiamo giocare così come abbiamo fatto nel secondo tempo, il risultato vale per il morale perché recuperare tre gol ti dà una spinta in più»

INTERVALLO – «Cosa ci siamo detti? In verità poche parole, c’è stato silenzio. Non c’era da abbassare la testa, dovevamo guardare dentro di noi che stavamo facendo pena. Siamo entrati motivati e forti, ci prendiamo questa reazione. Bravo il mister a tenerci tranquilli, eravamo già frastornati»

RIGORE – «Sto perdendo anni di vita a calciare rigori al 90′ (ride, ndr). Era pesante, dopo un secondo tempo era un peccato non pareggiarla»