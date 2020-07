Lopez: «Giocando così salvezza possibile» – VIDEO

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato dopo la vittoria contro la Spal

«Noi dobbiamo lavorare e non dobbiamo mollare un attimo. Questo dobbiamo trasmettere: andare e giocare la partita. Ci sono maniere e maniere di perdere, è importante entrare in campo e giocare. Sappiamo che la salvezza è difficile, ma noi dobbiamo lottare fino alla fine e cercare di fare come fatto con la Spal. Potevamo perdere, ma ce la siamo giocata fino alla fine; ed è la cosa più bella».