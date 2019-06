Lotito-Alitalia, presentata un’offerta formale d’acquisto! 

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha presentato un’offerta formale per l’acquisto della compagnia area Alitalia

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Claudio Lotito avrebbe messo nel mirino Alitalia. Il presidente della Lazio avrebbe presentato ieri un’offerta formale per entrare nella compagnia italiana insieme alle Ferrovie dello Stato.

L’offerta di Lotito non è l’unica sul tavolo delle FS ma si aggiunge a quella dell’Autostrada dei parchi e Atlantia. Il Governo, attualmente, si sta avviando però al terzo rinvio, dato che non sarà possibile trovare un accordo entro il 15 giugno per completare la cordata.