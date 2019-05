Lotito: «Inzaghi alla Juventus? Io non li ho mai sentiti»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla della situazione di Simone Inzaghi e del futuro dell’allenatore biancoceleste

Intervenuto a Radio KissKiss, Claudio Lotito ha voluto fare il punto sulla situazione di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio corteggiato dalla Juventus.

Le sue parole: «Inzaghi è il nostro allenatore. Lui alla Juve? Io non li ho mai sentiti». Poi un passaggio sul futuro di Correa, spesso accostato al Napoli in vista della prossima stagione: «Non sono mai stato contattato dal Napoli per lui».