A tutto Lotito: «Tare? Alla Lazio si lavora meglio. Milinkovic-Savic via dico che…»

Claudio Lotito parla sulle colonne della Gazzetta dello Sport della sua Lazio: tra obiettivi futuri e mosse di mercato

L’intervista a Claudio Lotito sulla Gazzetta dello Sport inizia con una battuta: «Trattenere sia Tare che Inzaghi? Nessuna fatica. Era naturale che restassero. Sono qui da tanti anni e i rispettivi cicli non sono certo finiti». Il numero uno biancoceleste affonda poi il colpo: «Io interpellato? No. E la cosa non mi è piaciuta. Noi non ci saremmo mai permessi di contattare un tesserato di un altro club. Ma ognuno ha il suo stile..».

TARE – «Ha preferito restare? Scelta logica. In questo momento la Lazio è una società più strutturata di quella rossonera. E poi qui il lavoro che ha da fare sarà sempre maggiore. La Lazio è una società dalla catena corta, qui si lavora bene. Oltre a Tare e Inzaghi c’è anche Peruzzi. Sono felice che anche lui resti».

INZAGHI – «Bonus scudetto nel contratto, non è più tabù? No, altrimenti non l’avremmo messo. L’organico è cresciuto, giusto porsi obiettivi ambiziosi. Ricordando che il divario economico con certi club è enorme. Per colmarlo servono idee e organizzazione».

MILINKOVIC-SAVIC – «Alla Lazio teniamo solo chi ha il piacere di restare. Se il giocatore manifesterà l’intenzione di intraprendere nuove avventure non ci opporremo. A che prezzo? Le trattative non si fanno sui giornali. Mi limito a ricordare che è stato giudicato il miglior centrocampista della Serie A”»