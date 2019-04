Lotta Champions sempre più serrata: i calendari a confronto

Nell’ultimo turno di campionato si è creata una bagarre in zona Champions: analizziamo le prossime sfide delle pretendenti

Turno infrasettimanale, ancora in corso, con varie sorprese soprattutto in zona Champions dove si è accesa una mischia non indifferente. Sono 5 le squadre che si contendono l’ultimo slot, quello del quarto posto, valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Inter a parte, che sembra in fuga a +4 sul Milan, tutte le altre, rossoneri compresi, se la giocheranno fino alla fine punto a punto. Atalanta, Lazio, Torino e Roma con 48 punti inseguono i rossoneri ma i nerazzurri e i biancocelesti hanno una gara in meno. Il distacco potenziale è dunque di 1 punto e proprio per questo saranno decisive le prossime partite in programma.

I calendari a confronto

Milan: JUVENTUS; Lazio; PARMA; TORINO; Bologna; FIORENTINA; Frosinone; SPAL.

Atalanta: Bologna*; INTER; Empoli; NAPOLI; Udinese; LAZIO; Genoa; JUVENTUS; Sassuolo.

Lazio: Sassuolo; MILAN; Udinese*; Chievo; SAMPDORIA; Atalanta; CAGLIARI; Bologna; TORINO.

Roma: SAMPDORIA; Udinese; INTER; Cagliari; GENOA; Juventus; SASSUOLO; Parma.

Torino: PARMA; Cagliari; GENOA; Milan; JUVENTUS; Sassuolo; EMPOLI; Lazio.

*gare da recuperare

In maiuscolo le gare in trasferta.