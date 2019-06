Lovren Milan: come gioca il difensore croato

Dejan Lovren potrebbe rinforzare la difesa del Milan. Analizziamo le caratteristiche tecniche del giocatore croato

Uno degli obiettivi del Milan per rinforzare la difesa è Dejan Lovren. Il difensore croato è un giocatore roccioso: non particolarmente veloce, anche a causa della propria stazza, dà il meglio di sé nella propria area di rigore. Non è molto agile per difendere con tanto campo alle spalle.

Ha grossi limiti con la palla al piede, non a caso gli avversari cercano sempre di indirizzare il possesso verso di lui per indurlo in errori tecnici. Insomma, non è detto abbia le qualità giuste per giocare con Giampaolo, il quale chiede molto in fase di impostazione ai propri giocatori.