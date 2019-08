Lovren Roma, le parole di Klopp sul futuro del difensore del Liverpool

Lovren escluso dall’impegno di Supercoppa del Liverpool e corteggiato dalla Roma: Klopp commenta le voci di mercato sul croato

Nella giornata di oggi si è registrata un’apertura di Lovren alla destinazione Roma. Il centrale del Liverpool non è stato convocato da Jurgen Klopp per la Supercoppa europea.

Ecco le parole del manager tedesco su Lovren: «Dejan lascerà il Liverpool? Non lo so. Non l’ho convocato perché ha l’influenza, come sapete. Per quanto riguarda il suo futuro, sinceramente non so nulla».