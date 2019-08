Lovren Roma, trattativa avanzata: ma spunta una clausola

Lovren Roma, trattativa avanzata per portare il difensore del Liverpool in giallorosso: ma spunta una clausola sul riscatto…

La Roma prosegue la ricerca di quel difensore centrale invocato anche da Fonseca. Con Rugani pista sempre viva, gli sforzi di Petrachi si stanno però concentrando adesso su Lovren.

Il club giallorosso – secondo La Gazzetta dello Sport – vorrebbe inserire nella trattativa una clausola sulle presenze del giocatore del Liverpool in stagione che faccia scattare l’obbligo di riscatto, perché non si fida del tutto dell’integrità fisica del giocatore. Una condizione che, al momento, i Reds non sembrano voler accettare.