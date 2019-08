Lovren, salta l’accordo con la Roma: il motivo del blocco

Sembrava tutto fatto tra la Roma e Lovren e invece nelle ultime ore la trattativa si è bloccata: ecco per quale motivo

Tutto fermo tra la Roma e Lovren. Il difensore sembrava aver trovato l’accordo con la Roma, ma nelle ultime ore la trattativa si è bloccata. Con il Liverpool l’intesa c’era: 3 milioni per il prestito e 12 per il riscatto obbligatorio (a 20 presenze stagionali). A complicare tutto è stato un milione di bonus che avrebbe voluto il giocatore.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore, che aveva accettato anche di abbassarsi lo stipendio da 4.2 milioni a 3.2, non ha accettato che la società giallorossa non volesse concedergli il bonus di un milione. Possibile, dunque, che Petrachi non sia convinto dell’operazione.