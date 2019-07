Lozano aspetta da mesi, tre motivi per i quali non è ancora del Napoli

Il PSV esce dalla Champions e Lozano costa meno. Il messicano aspetta ancora il Napoli: sono tre aspetti per i quali non si chiude ancora

Con lo stringersi del cerchio attorno ai possibili obiettivi di mercato del Napoli, torna fortemente in auge il nome di Hirving Lozano, che potrebbe ricoprire nel 4231 di Ancelotti quel ruolo di funambolo sulla fascia destra che non potrà essere interpretato da Pepè, ormai un giocatore dell’Arsenal. Il PSV è uscito dalla Champions ieri sera, non superando l’ostacolo Basilea al secondo turno di preliminari, e adesso il prezzo dell’ex Pachuca è destinato a calare.

In realtà il problema il Napoli non ce l’ha tanto con il club olandese, che sì è pretenzioso nelle richieste, ma se De Laurentiis era pronto a spendere 80 milioni di Pepè può pensare di pagare poco più della metà per il messicano. Il problema maggiore, è nella trattativa con Mino Raiola. Lozano ha consegnato il suo futuro nelle mani del super agente e ha dato estremo e assoluto gradimento alla destinazione Napoli da mesi. Se il messicano non è ancora un calciatore del Napoli ci sono principalmente tre motivi:

– Il Napoli non ha ancora avuto piena intenzione di sferrare l’assalto decisivo.

– C’è ancora qualcosa da sistemare per quanto riguarda i diritti di immagine, considerando che in Messico l’attaccante è un supereroe.

– Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis non sono rimasti reciprocamente felicissimi delle ultime battute della trattativa Manolas, in cui emersero alcune divergenze finali.

Dal canto suo Lozano spera che l’interesse del Napoli sfoci nella fase conclusiva di una trattativa concreta. Lozano ha dato da mesi il suo assenso all’operazione e aspetta ogni giorno che Raiola possa comunicargli di aver raggiunto la quadra con il Napoli. Il messicano confida nel fatto che Raiola abbia un asso nella manica per arrivare a chiudere con De Laurentiis e aspetta fiducioso che il suo agente sistemi una volta per tutte la sua situazione. Il calciatore in questo momento non vede altre possibilità per lasciare l’Olanda che non siano il Napoli e confida nel fatto che, alla fine, si chiuderà.