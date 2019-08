Lozano Napoli, giorni decisivi: le parti lavorano per l’accordo

Il Napoli punta tutto su Lozano, ormai fuori dai piani del Psv. Il messicano è molto vicino al club azzurro: le parti sono a lavoro

Lozano sempre più vicino al Napoli. Il messicano ha rotto con il Psv: le parti vivevano un momento di tensione già dopo la mancata qualificazione in Champions League, ma adesso la situazione è peggiorata dopo l’esclusione dalla gara di esordio in Eredivisie.

Come spiega Il Mattino, il Napoli potrebbe approfittarne definitivamente, portando l’attaccante in azzurro. Le parti, dopo aver trovato un accordo di massima, lavorano ai diritti d’immagine. Giuntoli parla direttamente con Mino Raiola: la prossima settimana potrebbe esserci un’accelerata decisiva. Il Psv invece, per far partire il giocatore, chiede 40 milioni.