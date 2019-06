Leonardo Spinazzola può essere una risorsa tattica importante per la Roma di Fonsceca. Ha le caratteristiche giuste

Se con Di Francesco i terzini erano soprattutto costruttori della manovra, con Paulo Fonseca i compiti cambiano. Nel calcio del tecnico portoghese, le ali restano dentro il campo, coi terzini che scappano subito in avanti e coprono l’ampiezza anche in zone molto avanzate del campo.

Leonardo Spinazzola e Florenzi possono essere un’ottima soluzione per la Roma 2019-2020. Sono entrambi terzini molto offensivi in grado di aggredire bene la profondità, che danno il meglio in zone offensive. Soprattutto l’ex Juve ha un background da esterno alto.