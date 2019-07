Lucas Hernandez è uno dei principali innesti del Bayern Monaco. Analisi tattica sulle caratteristiche del giocatore francese

Il Bayern Monaco ha presentato Lucas Hernandez, uno dei più importanti rinforzi per i bavaresi. Se oggi i terzini sono soprattutto ali o comunque giocatori dalle spiccate doti offensive nell’ultimo terzo di campo, il mancino ex Atletico Madrid è una piccola eccezione.

Per quanto molto dotato tecnicamente e con un’ottima conduzione, si tratta di un terzino piuttosto bloccato. Non a caso, ha spesso fatto il difensore centrale con Simeone, scenario che verosimilmente si ripeterà a Monaco. Volendo, Kovac potrebbe anche utilizzarlo come terzo centrale in una difesa a 3, soluzione che già aveva utilizzato a Francoforte.