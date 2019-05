Ajax-Tottenham, Lucas Moura si emoziona nel post partita – VIDEO

Lucas Moura piange lacrime di gioia nel post partita di Ajax-Tottenham alla visione della telecronaca della tv brasiliana

In essenza di Harry Kane, Lucas Moura si prende la scena in Champions League ribaltando l’Ajax e regalando al Tottenham la tanto insperata finale di Madrid. Una prestazione ed una tripletta da urlo del brasiliano che resterà per sempre nella mente e nel cuore di tutti gli amanti del calcio e che inevitabilmente farà passare il match alla storia come una delle semifinali di Champions League più emozionanti di sempre.

Al termine della gara, nel post partita al momento delle interviste, Lucas Moura guarda un video della telecronaca di una tv brasiliana. Inutile dire che l’ex PSG non è riuscito a trattenere le lecrime, ovviamente di gioa, e si è commosso. Una reazione che avrebbe avuto chiunque e che gli è servita anche per scaricare l’enorme tensione che si portava dietro dal campo dopo aver trscinato praticamente da solo la sua squadra in finale.

Ecco il video dove il campione brasiliano, guardando l’intensità della telecronaca e la gioia dei suoi connazionali, si lascia andare a delle lacrime liberatorie.