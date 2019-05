A lungo inseguito da Branca e Ausilio, Lucas Moura ha regalato al Tottenham la sua prima finale di Champions League

Il Tottenham è, per la prima volta nella sua storia, in finale di Champions League. L’uomo copertina non può che essere Lucas Moura, autore di una tripletta d’autore. E pensare che questa sfida avrebbe potuto non giocarla. Lucas Moura ha l’Inter nel destino da anni. Adesso si godrà insieme ai compagni la finale di Champions League contro il Liverpool. Eppure, il brasiliano fu davvero a un passo dal vestire la maglia nerazzurra in un’occasione… e non solo.

Era l’agosto del 2012, Branca vola in Brasile con l’ok del presidente Moratti a tentare il colpo Lucas: all’epoca era stellina del San Paolo, gli osservatori nerazzurri lo segnalano, la trattativa dura quasi un mese. C’era il sì del giocatore, i contratti già pronti e firmati da far diventare documenti ufficiali, mancava però l’accordo definitivo col San Paolo sui 30 milioni più bonus. Sembrava questione di tempo. E invece… Leonardo – oggi totem del nuovo Milan, guarda il destino – lo soffia all’Inter con un blitz in una notte: rilancio del suo Paris Saint-Germain, cifre inavvicinabili (45 milioni totali) e sfuma tutto. La storia recente dell’Inter la conosciamo. Quella di Lucas Moura pure. Le due parti si sono anche affrontate nei gironi vincendo una partita a testa. Ma adesso in finale c’è il brasiliano, che ha appena segnato una tripletta. E a Milano, statene certi, si staranno mangiano le mani.