Lucci e Serginho a Casa Milan: occhi puntati su Suso

Lucci e Serginho a Casa Milan: l’agente di Suso parlerà con la dirigenza rossonera per la situazione del suo assistito

Alessandro Lucci e Serginho hanno varcato la soglia di Casa Milan, come testimoniato da calciomercato.com. Il procuratore di Suso e l’ex terzino rossonero sono nella sede di via Aldo Rossi per discutere di alcuni argomenti legati al mercato.

Uno su tutti la situazione dello stesso Suso, cercato insistentemente da Roma, Fiorentina e Lione. Lo spagnolo vorrebbe restare al Milan e non è da escludere che Lucci stia trattando il rinnovo.