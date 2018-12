Lucho Gonzalez riparte dal Brasile: è ufficiale

Lucho Gonzalez è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atletico Paranaenese: il centrocampista è reduce dall’esperienza con il River Plate

Nuova avventura in Sud America, questa volta in Brasile, per Lucho Gonzalez. L’esperto centrocampista era svincolato dopo l’esperienza in patria con la maglia del River Plate e poco fa è arrivata l’ufficialità sulla sua nuova destinazione: si tratta dell’Atletico Paranaense.

ACCORDO RAGGIUNTO – La formazione del Campeonato Brasilerao attinge dunque dal mercato degli svincolati per l’ultima parte di stagione, con i rossoneri vogliosi di potenziare ulteriormente la rosa. Il centrocampista argentino ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 dicembre 2017.