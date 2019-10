Luis Alberto: «Sono felice alla Lazio, ma non direi mai no al Siviglia»

Luis Alberto apre a un ritorno al Siviglia dopo i tira e molla con la Lazio per il rinnovo: le dichiarazioni dell’iberico

Luis Alberto tornerebbe al Siviglia senza alcun tentennamento: lo ha ammesso lo stesso fantasista della Lazio a Canal Sur Radio. Ecco le dichiarazioni del centrocampista spagnolo.

«Non dirò mai di no al Siviglia, è stata la mia casa. Adesso sono alla Lazio, sono contento e ho un contratto, è il club che mi ha dato l’opportunità di arrivare dove sono e ne sono molto grato. Poi magari il prossimo anno è la Lazio che mi dice che devo andare via. A volte non dipende da noi».