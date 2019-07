Lukaku assente nella foto di squadra dello United: Inter in pressing

Romelu Lukaku sta vivendo da separato in casa al Manchester United: il giocatore vuole solo l’Inter e Antonio Conte

In questa epoca anche gli indizi social fanno una prova e, guardando il sito dello United, balza all’occhio un particolare importante. Romelu Lukaku non è presente nella foto di squadra di presentazione del nuovo kit pubblicata sul sito ufficiale del Manchester United.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il belga sta vivendo da separato in casa e attende impaziente accelerazioni dall’Inter. Le probabilità che alla fine raggiunga Conte rimangono alte ma servirà ancora qualche faccia a faccia in più. Il prossimo sarà sicuramente il 20 luglio in occasione dell’amichevole tra nerazzurri e Red Devils in programma a Singapore.