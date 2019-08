Lukaku Inter, accellerata: l’agente vola a Londra. Le ultime

Inter, tutto su Lukaku: l’agente del belga diretto a Londra per parlare con lo United e tagliare fuori la Juventus

Ore decisive per la trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, l’agente del giocatore si sta dirigendo a Londra per un colloquio con i Red Devils.

L’obiettivo è quello di trovare l’offerta giusta per poter chiudere con i nerazzurri e bloccare ogni eventuale inserimento della Juventus per Lukaku. Una volta comprese le richieste dello United, l’Inter potrà procedere con l’affondo decisivo.