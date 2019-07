Lukaku Inter, dopo l’esclusione arriva il comunicato dello United

Lukaku, neanche panchina contro il Leeds. Il Manchester United con un comunicato spiega i motivi dell’esclusione

Il Manchester United non porta in panchina Romelu Lukaku per la sfida contro il Leeds a Perth.

L’obiettivo di mercato dell’Inter per l’attacco avrebbe dovuto recuperare in tempo, come sostenuto da Solskjaer. Così non è stato.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale comparso sul sito dello United: «De Gea non si è sentito bene prima della partita e Lukaku aveva riportato una botta in allenamento».