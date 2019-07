Lukaku Inter, ecco l’offerta di Ausilio al Manchester United

Avanzata l’offerta dell’Inter allo United per portare a Milano Lukaku. Ecco la proposta nerazzurra nel summit londinese

Mentre Lukaku non si allenato con i compagni del Manchester United, il ds dell’Inter Ausilio ha incontrato la società inglese e ha presentato la prima offerta per il belga.

70 milioni di euro: questa la prima proposta nerazzurra. La formula è quella di un pagamento tripartito in tre rate, una da 10 milioni e due da 30, come afferma Sky. United intenzionato a non fare sconti all’Inter: la richiesta resta la stessa, 75 milioni.