Lukaku Inter: il belga nel gioco di Antonio Conte

Romelu Lukaku è un obiettivo dell’Inter. Il belga possiede diverse caratteristiche che Conte ricerca nei propri attaccanti

Uno degli obiettivi dell‘Inter è Romelu Lukaku. Conte ha storicamente sfruttato i suoi attaccanti non solo per le doti in finalizzazione, ma anche per la capacità di far segnare i compagni.

Le sue squadre tendono a cercare le punte in modo diretto, con queste devono vincere i duelli coi difensori avversari: Lukaku in questo è bravissimo, grazie a importanti doti fisiche. Inoltre, il belga sa giocare spalle alla porta, in tal modo si possono sfruttare gli inserimenti delle mezzali, un altro marchio di fabbrica di Conte.