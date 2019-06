Lukaku Inter, Pastorello conferma: «Affare possibile»

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato del possibile passaggio dell’attaccante all’Inter

Intervistato all’uscita dalla sede dell’Inter, Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato dell’incontro avuto quest’oggi con la dirigenza nerazzurra.

Pastorello ha risposto alle domande relative al possibile arrivo di Lukaku: «Non c’è niente da dire. A dire il vero oggi abbiamo parlato di Vergani perché è una situazione più urgente, nei prossimi giorni parleremo del resto. Lukaku sogno irrealizzabile? E’ un sogno, difficile da raggiungere come tale, ma credo non ci sia nulla di impossibile. Se l’Inter ci sta provando? Sì, lui ha espresso pubblicamente i suoi piani, i suoi desideri, dopo vedremo».