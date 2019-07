Lukaku Inter, Solskjaer lo esclude per il match contro il Leeds – FOTO

Manchester United contro Leeds: non passa inosservata l’assenza di Lukaku, chiodo fisso dell’Inter. Solsjaer cambia idea – FOTO

Romelu Lukaku doveva essere convocabile per la sfida contro il Leeds. Solskjaer, nonostante le parole di ieri sull’obiettivo dell’Inter, non gli ha concesso nemmeno un posto in panchina.

A fermare Lukaku sarebbe stata una botta in allenamento, come riportano a SportMediaset.