In questi momenti è in corso un incontro tra l’agente di Romelu Lukaku e la dirigenza dell’Inter per parlare della possibilità di un suo trasferimento in nerazzurro

Come riportato da Gianluca Di Marzio, in questi minuti è in corso un incontro tra l’Inter e l’agente di Romelu Lukaku, Pastorello.

Nel corso del summit le parti parleranno della possibilità di un trasferimento del giocatore in nerazzurro. Federico Pastorello è già stato protagonista per il passaggio di Lazaro nei giorni scorsi.