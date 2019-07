Lukaku non convocato: la versione del Manchester United

Il Manchester United non convoca Lukaku per la sfida contro il Perth Glory. Ecco la motivazione dell’esclusione del belga

In mattinata, il Manchester United ha pubblicato la lista dei convocati per il match contro il Perth Glory, in cui non figura Romelu Lukaku.

I tifosi dell’Inter lo hanno interpretato come un indizio di mercato, ma successivamente è arrivata la motivazione dello United.

Come si apprende da ESPN, il Manchester United avrebbe escluso Lukaku dai convocati per un piccolo infortunio. Rientro previsto per la sfida col Leeds.