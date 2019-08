Lukaku, pronto il rilancio dell’Inter: Marotta non molla

Non molla la pista che porta a Lukaku Beppe Marotta. L’ad nerazzurro vuole rilanciare un’offerta per il belga. La situazione dell’Inter

È un conto alla rovescia continuo. Nonostante manchino pochissime ore alla chiusura del mercato inglese, l’Inter non molla Lukaku. L’operazione, essendo in uscita, potrebbe farsi ovviamente anche oltre il limite, ma se i Red Devils non prendono un altro attaccante, è difficile che succeda.

Intanto Marotta studia il rilancio. Come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono offrire 63-64 milioni più 5 di bonus.