Lukaku si allena con l’Anderlecht e attende novità dal mercato

Romelu Lukaku si sta allenando in queste ore in Belgio con l’Anderlecht: il suo futuro sembra sempre più lontano da Manchester

Romelu Lukaku è sempre più lontano da Manchester. Come riporta il quotidiano belga Het Laatste Nieuws l’attaccante è stato pizzicato a Neerpede, sede del centro sportivo delle giovanili dell’Anderlecht. Lukaku vestiva la divisa di allenamento del club biancomalva, col quale vanta ottimi legami conoscendo anche il coach-player Vincent Kompany.

I media inglesi precisano che per i giocatori Red Devils era stata concessa la giornata libera e Lukaku ne ha approfittato per recarsi in Belgio e continuare ad allenarsi (come già fatto in passato). Tuttavia quotidiano belga La Libre aggiunge un particolare: stando a quanto riferito, l’ex Everton non ha fissato la data di partenza verso l’Inghilterra, e pensa di rimanere in Belgio per tutto il tempo necessario a chiarire la situazione legata al suo futuro.