Lazio, dopo l’amichevole contro il Bournemouth Lulic e Correa sono stati intervistati dal canale tematico biancoceleste

Al termine dell’amichevole giocata al Vitality Stadium tra il Bournemouth di Eddie Howe e la Lazio di Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Joaquìn Correa, protagonista nel 4-3 a favore della Lazio. Ecco ciò che ha detto l’ex Siviglia nel post partita. «Siamo in forma, stiamo bene fisicamente ma siamo all’inizio. Siamo andati sotto nel punteggio ma poi abbiamo reagito. Loro sono molto forti fisicamente, ma abbiamo giocato da squadra e siamo riusciti ad ottenere una buona vittoria». I gol: «Cerco sempre di dare il meglio di me, sono molto contento delle due reti». La condizione della squadra: «Manca ancora qualcosina, veniamo da un’ottima preparazione e queste partite sono molto utili per mettere minuti nelle gambe».

Oltre all’argentino, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale, anche il capitano Senad Lulic. «È andata in scena una bellissima partita con una grande cornice di pubblico, ci siamo davvero divertiti».Sulla costruzione di gioco: «Abbiamo affrontato una squadra che gioca un calcio più fisico rispetto al nostro, siamo stati molto bravi e soprattutto abbiamo imboccato la strada giusta». Sulle differenze con lo scorso anno: «Non c’è nessuna differenza, la cosa migliore è quella di essere rimasti gli stessi dello scorso anno. Speriamo di riuscire a rimanere tali», conclude così Lulic.

Subito dopo la partita la squadra è partita per la Germania, più precisamente direzione Dortmund, dove domani giocherà un’altra amichevole contro il Paderborn (ore 16). I giocatori e lo staff resteranno in ritiro sono al 9 agosto.