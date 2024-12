Cagliari, parla Luperto: «Il mister ci chiede coraggio. Stiamo facendo un bel calcio»

Il difensore del Cagliari, Sebastiano Luperto, ha parlato nel post partita della gara contro la Fiorentina al Franchi

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, è intervenuto davanti ai media al termine della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal sito ufficiale rossoblù:

PROMOSSA LA PRESTAZIONE: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto visto il gran secondo tempo. C’è un po’ di rammarico. Prima del gol siamo stati poco aggressivi e abbiamo subito gli attacchi della Fiorentina, dopo abbiamo fatto il nostro calcio. Siamo una squadra fisica e proviamo a sfruttare tutte le palle inattive: oggi non siamo riusciti a trovare il gol, ma la prestazione ci dà fiducia per le prossime partite.»

ASPETTI SU CUI LAVORARE: «Abbiamo creato e avuto le nostre occasioni, ci è mancata un po’ di incisività e cattiveria in zona gol. Affrontavamo una squadra in salute e abbiamo fatto una buona gara, però dobbiamo fare di più perché vogliamo di più. Sulle palle sporche potevamo attaccare meglio la palla. Poi, soprattutto nelle partite come quella di oggi, chi sbaglia meno vince.»

TANTO POTENZIALE: «Il Mister ci chiede coraggio. Stiamo facendo un bel calcio, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo: abbiamo grandi potenzialità e sono sicuro che verranno fuori.»

DIFESA RODATA: «Io e Yerry ci stiamo conoscendo e capendo sempre di più partita dopo partita, ma chi sta giocando meno è altrettanto importante. Oggi è stata una bella lotta, la Fiorentina ha attaccanti molto forti ma abbiamo difeso bene. Io cerco di lavorare al massimo curando ogni dettaglio perché sono i dettagli a fare la differenza.»

