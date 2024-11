Cagliari, Luvumbo commenta nel post gara: «Partita difficile, non era facile in questo campo. Non molliamo mai»

Luvumbo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara tra Genoa e Cagliari disputata allo Stadio Marassi. Le sue parole

L’attaccante del Cagliari e della nazionale angolana, Zito Luvumbo ha parlato nel post partita della gara, finita 2-2, tra Genoa e Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn rilasciate dalla pancia dello Stadio Marassi di Genova.

PARTITA – «Partita difficile, abbiamo iniziato bene, non è facile in questo campo. Siamo abituati in queste partite, non molliamo mai».

VALUTAZIONE – «A volte non si comincia il campionato come si vuole, abbiamo trovato la strada giusta».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24