Macedonia Slovenia al sapore di Serie A: Elmas e Ilicic in gol

Macedonia Slovenia al sapore di Serie A. Ancelotti e Gasperini sorridono: in gol Elmas e Ilicic, segnali importanti per i tecnici

Le gare delle nazionali in giro del mondo, spesso, danno anche indicazioni importanti per gli allenatori dei club in Serie A. Come nel caso della sfida tra Macedonia e Slovenia, terminata col punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Due delle tre marcature sono state realizzate da facce conosciute al campionato nostrano, ovvero Elmas e Ilicic. Il primo ha contribuito alla vittoria della sua squadra, il secondo non è bastato per agguantare il pari. Ma Ancelotti e Gasperini possono sorridere.