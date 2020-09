Maglia Milan 2020-21, presentata la divisa da trasferta per la nuova stagione

Il Milan, tramite il proprio sito ufficiale, ha presentato la nuova maglia da trasferta che la compagine rossonera vestirà nella prossima stagione. Maglia bianca per i rossoneri, come da tradizione, e un motivo rosso sulla parte centrale.

Le nuove maglie sono già disponibili: nelle prossime gare lontano da San Siro la squadra di mister Pioli vestirà le nuove divise targate ovviamente Puma.

