Il sito Footy Headlines ha rilasciato un’anticipazione della terza maglia della Roma per la prossima stagione. La novità è sorprendente

Siamo solo alla pausa di gennaio, ma già è tempo di pensare alla prossima stagione. Non solo tramite il calciomercato, con affari intavolati per l’estate che verrà. Ma anche dando uno sguardo alle prossime maglie che indosseranno le squadre di Serie A. Dopo le anticipazioni sulla terza maglia dell’Inter, il sito Footy Headlines ha rilasciato un aggiornamento sulla terza maglia della Roma. I giallorossi di Di Francesco passeranno, per la sorpresa di molti, ad un clamoroso blu elettrico. La maglia, prodotta dalla Nike, avrà inoltre il vecchio simbolo del marchio sportivo, con la scritta “Nike” sopra il celebre simbolo.