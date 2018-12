Novità per l’Inter in vista della prossima stagione. Svelati i colori della terza maglia: le foto e le ultimissime notizie

La stagione 2018/2019 non è ancora entrata nel vivo ma le grandi squadre stanno già pensando al futuro. Mercato ma non solo. Grande importanza al ‘look’ e all’aspetto commerciale. Nike sta già studiando le nuove divise per la prossima stagione e secondo il sito Footyheadlines l’Inter cambierà completamente look nella prossima annata. La prima maglia della prossima stagione dovrebbe vedere i nerazzurri con una maglia a strisce oblique. Novità anche per la terza maglia che non sarà più di colore bianco, ma di un azzurro tenue con inserti oro e neri.

