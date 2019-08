Maguire al Manchester United: ecco l’annuncio – FOTO

«Il Manchester United è lieto di confermare l’ingaggio di Harry Maguire dal Leicester City. Harry firma un contratto di sei anni, con la possibilità di prorogarlo per un altro anno»

I Red Devils annunciano così l’arrivo del talentuosissimo centrale inglese, proveniente dalle Foxes.

We have an important announcement to make…

Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019