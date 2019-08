Maldini lavora per il mercato del Milan: il dt vola a Madrid

Maldini lavora per il mercato del Milan. Il direttore tecnico volerà a Madrid per portare avanti dei discorsi: ecco quali

Il mercato del Milan è ancora apertissimo, in entrata e in uscita. Giampaolo vuole un attaccante e il primo nome in lista è sempre quello di Correa. In questo senso è a lavoro Paolo Maldini, direttore tecnico che, a inizio settimana, volerà a Madrid per parlare dell’argentino e non solo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a inizio prossima settimana il dt sarà in terra spagnola per incontrare i dirigenti dell’Atletico Madrid e parlare dell’attaccante, ma non solo. Maldini si sposterà anche dall’altro lato della capitale per parlare con il Real: nel mirino infatti c’è anche Mariano Diaz, giocatore arrivato solo un anno fa in blancos che però non ha convinto i dirigenti.