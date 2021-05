Milan, Maldini: «Ringrazio Donnarumma che è stato un protagonista. Difficile trovare carriere che...»

In un’intervista su Twitch anche Paolo Maldini ha salutato ufficialmente l’ex capitano del Milan Gianluigi Donnarumma. Le sue parole

«Dobbiamo ringraziare tutti i calciatori per questa stagione. Gigio è stato un protagonista, leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa vuol dire essere professionista. So che è una cosa difficilmente accettabile, ma ormai è sempre più difficile trovare carriere che iniziano in un posto e finiscono li. Dobbiamo avere rispetto per Gigio che ha fatto tanto per il Milan, le strade si dividono e io non posso fare altro che augurargli il meglio»