Maldini Milan, Gazidis attende una risposta: i dubbi, le garanzie e le tempistiche sul nodo cruciale in casa rossonera

C’è un nodo da sciogliere, in casa Milan, per poi gettarsi a capofitto sulla programmazione del futuro. Ed è quello legato alla figura di Maldini. Cui Gazidis consegnerebbe, di fatto, l’intera area tecnica. Una proposta che il diretto interessato ha ascoltato e sta ora valutando, in attesa di recapitare una risposta definitiva.

Partiamo dalla tempistiche. Perché difficilmente nel week-end si registreranno scossoni, quindi per il verdetto se ne parlerà settimana prossima. L’offerta alletta Maldini perché gli permetterebbe di lavorare e prendere decisioni ad ampio raggio, sul nome del prossimo tecnico in primis. Ma, al contempo, la bandiera rossonera soppesa con attenzione i progetti a medio termine di Gazidis, incentrati su investimenti contenuti e sulla valorizzazione dei giovani.

Ago della bilancia, infine, potrebbe risultare Costacurta, cui l’ex compagno vorrebbe affidare il ruolo di club manager. In una decisione per nulla semplice da prendere per Maldini. Che però, ora dopo ora, sembra sempre più voltato a dire di sì.