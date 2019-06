L’Atalanta sta facendo sul serio per Malinovskyi, centrocampista ucraino del belga. Ha caratteristiche ideali per Gasperini

Probabilmente, il ruolo di centrocampista centrale è quello in cui Gasperini è più scopert numericamente. Non stupisce che l‘Atalanta sia andando su Ruslan Malinovskyi, vertice basso della mediana a 3 del Genk. L’ucraino è un giocatore estremamente prolifico in zona gol, nell’ultimo campionato belga ha realizzato 9 reti e 9 assist (più 2 in Europa League).

Catalizza su di sé molti palloni (in Europa ha una media di 73 passaggi ogni 90′) ed effettua quasi 2 tiri a partita. Inoltre, è un giocatore che prova parecchio il contrasto (3.6 ogni 90′). I bergamaschi continuano a pescare in Belgio, con Malinovskyi che sembra un buon identikit per Gasperini.