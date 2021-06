Malore Eriksen, l’esperto Carù: «Carriera finita? Non è detto»

L’esperto di cardiologia clinica Bruno Carù ha espresso la propria opinione riguardo l’accaduto a Eriksen

Bruno Carù, specialista in cardiologia clinica, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport di quanto accaduto a Christian Eriksen. Ecco le sue parole.

«Sicuramente qualcosa non andava bene, quando è entrato negli spogliatoi e si è cambiato sicuramente già c’era qualcosa che non andava bene a livello di cuore. Il cuore non va incontro a un arresto cardiaco perché cambia il tempo e lo stress non è sufficiente. Carriera finita? Non è detto. Bisogna vedere cosa ha determinato l’arresto. Se la patologia è curabile e rimediabile, le condizioni del cuore possono essere riportate a una situazione tale da evitare situazioni di rischio il giocatore potrebbe tornare a giocare. Non voglio escludere a priori uno sviluppo che teoricamente esiste. Come è stato possibile? Ci sono situazioni non facilissime da conoscere. Ad esempio la sindrome di Brugada che ha una variabilità enorme negli elettrocardiogramma»