Manchester City Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

All’Etihad Stadium, la terza giornata di Champions League tra Manchester City e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Etihad Stadium, Manchester City e Atalanta si affrontano nel match valido per il girone C della terza giornata della Champions League 2019/20. Gli uomini di Gasperini occupano l’ultimo posto del girone e sono in cerca del primo punto nella competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Manchester City Atalanta MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 21:00

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Manchester City Atalanta 0-0: risultato e tabellino

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; Foden, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Aguero, Mahrez. All. Guardiola. A disp. Bravo, Cancelo, Jesus, Otamendi, Silva B., Silva D., Stones.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Masiello, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosensi; Malinovskyi, Gomez; Ilicic. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Arana, Barrow, Hateboer, Ibanez, Muriel, Pasalic.