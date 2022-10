Manchester City, c’è una clamorosa clausola nel contratto di Haaland: la cifra

The Athletic rivela una clausola presente nel contratto di Erling Haaland con il Manchester City: i dettagli

Erling Haaland avrebbe una clausola altissima nel suo contratto con il Manchester City. A rivelarlo è stato The Athletic, con il norvegese che potrebbe lasciare il club di Guardiola per ben 200 milioni di euro.

Questa speciale clausola però, non varrebbe per i club di Premier League, ma solo per l’estero. Ci sarebbe un altro dettaglio: più il contratto dell’attaccante si avvicinerà alla scadenza, più questa cifra si abbasserà.