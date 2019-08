Manchester City, ecco perché Mahrez è stato escluso col Liverpool

Riyad Mahrez non è stato convocato per la sfida con il Liverpool per problemi con l’antidoping? Le ultime

Riyad Mahrez non è stato convocato per la Community Shield tra Manchester City e Liverpool. Pep Guardiola ha spiegato come stano le cose in conferenza stampa.

Ecco le parole del tecnico: «Mahrez avrebbe voluto giocare, è tornato dalle vacanze prima ma durante le vacanze ha preso un medicinale per gli occhi e non sappiamo di cosa si tratti. Rischiava quindi di non passare l’antidoping, non era il caso di tentare la sorte».