Manchester City, Guardiola: «Con l’Atalanta il passo decisivo» – VIDEO

Manchester City, Guardiola parla della vittoria della sua squadra contro la Dinamo Zagabria e si proietta alla sfida con l’Atalanta – VIDEO

Pep Guardiola può dirsi soddisfatto delle prime due giornate di Champions League: due vittorie, sei punti e primo posto in solitaria. Ieri la grande vittoria contro la Dinamo Zagabria, squadra che si è dimostrata ostica.

«Hanno battuto 4-0 l’Atalanta, e l’Atalanta è terza in Serie A, uno dei campionati maggiori d’Europa. Dobbiamo batterli per fare il passo quasi decisivo», ha detto Guardiola in conferenza stampa